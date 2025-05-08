Ahlatcı Çorum FK bu sezon son kez toplandı ve cumartesi günü oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Evindeki son maçta pazar günü Urfaspor’u 2-1 yenerek moral bulan kırmızı siyahlı takım iki gün izin yaptı. İki günlük iznin ardından dün saat 15.30’da tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım saat 17’de antrenmana çıktı.

Çalışmaya cezaları nedeni ile sezonu kapatan Burak Süleyman, Hasan Hüseyin Akınay ve Tunahan ile annesi rahatsız olan Eren Karadağ ve diş tedavisi için izin alan Ozan katıldımadı.

Teknik Direktör Can Güçer yönetimindeki antrenman ısırma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada oyun ile sona erdi.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın İstanbul’a uçacak.