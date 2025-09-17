GENAR Araştırma Şirketi'nin son seçim anketine göre AK Parti birinci sırada yer alırken, CHP ise ikinci sıraya yerleşti.

Zaman zaman erken seçim tartışmaları gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında ise “birinci parti” tartışmaları devam ediyor.

Hal böyle olunca seçim anketleri, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, GENAR Araştırma tarafından yapılan son anket sonuçları paylaşıldı.

"BİRİNCİ PARTİ POZİSYONU DEĞİŞMEDİ"

Genar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'ın sosyal medya hesabından "GENAR TÜRKİYE RAPORU 2025. Birinci parti pozisyonu değişmedi." denilerek veriler paylaşıldı.

AK PARTİ YÜZDE 33'LE İLK SIRADA

GENAR Araştırma tarafından yapılan son ankette ilk sırada yer alan parti yine değişmedi.

İlk sırada yüzde 33,9 ile AK Parti yer aldı. CHP ise yüzde 32,2 ile ikinci sıraya yerleşti.

ANKET SONUCU ŞAŞIRTMADI

Anket sonuçları şöyle:

% 9,9 DEM Parti

% 8,5 MHP

% 5,2 İYİ Parti

% 3,6 Zafer Partisi

% 2,2 Yeniden Refah Partisi

% 1,3 Türkiye İşçi Partisi

% 1,0 Saadet Partisi

% 0,9 Anahtar Parti

% 0,6 BBP

% 0,7 Diğer