Bölgesel Amatör Lig’de ikinci hafta maçları yarın oynanacak.

BAL 5. grupta mücadele eden temsilcimiz ikinci maçında yarın Sorgun Belediyespor deplasmanında ilk puan veya puanları almak için mücadele edecek.

Ligin ilk maçında grubun şampiyonluk adaylarından Çankırı FK önünde iyi bir mücadele vermesine karşın rakibine 1-0 yenilerek sezonu puansız başlayan Mimar Sinanspor yarın Sorgun Belediyespor deplasmanında siftah yapmak istiyor.

Sezona alt yapısı ağırlıklı futbolcularla ve mütevazi bir kadro ile başlayan Mimar Sinanspor kendisi gibi bu sezon Bölgesel amatör Ligde mücadele eden Sorgun Belediyespor deplasmanında saat 14’de karşılaşacak. Mimar Sinanspor’da dizindeki sakatlığı bulunan kaptan Batuhan’ın tedavi sürecinin devam ettiği oynayıp oynamayacağı konusunda son karar maç saatinde verilecek.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer her hafta üzerlerine koyarak gitmek istediklerini ilk maçtaki hatalardan gereken dersleri aldıkları ve o yönde çalışmaya ağırlık verdiklerini belirterek ‘Zor bir maç olacak ancak biz tempolu oyunumuz ile kazanarak dönmek ve moral bulmak istiyoruz’ dedi.

Ev sahibi Sorgun Belediyespor ise sezonu Keçiören Belediyesi Bağlumspor deplasmanında aldığı 4-0’lık mağlubiyet ile başladı. Sorgun Belediyespor bu kötü mağlubiyetin ardından sahasında kazanarak moral bulmak amacında.

Maçın hakemi Ankara’dan Tuğba Üçüncü

Sorgun Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımları arasındaki maçı Ankara Kadın Bölgesel Hakemi Tuğba Üçüncü yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleride Ankara’dan Alican Ergincan ve Zafer Doğukan Asan.

Maçta dördüncü hakem olarak Mert Çolak görev yaparken gözlemci ise Seda İnanır.