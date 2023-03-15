Çorum FK fırsat tepti ⚽

Çorum FK, erteleme maçında evinde Afyonspor'u ağırlıyor.

Ligde 44 puanla ikinci sırada yer alan kırmızı-siyahlılar Afyon maçından da 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Rakip Afyonspor ise geçtiğimiz hafta deplasmanda Amedspor'u 2-0 gibi net bir skorla yenerek Çorum'a moralli geliyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları nedeniyle Ozan Sol, Berkay Can Değirmencioğlu, Atakan Akkaynak ve Suat Kaya forma giyemiyor.

Karşılaşma Konya bölgesi hakemi Raşit Yorgancılar'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽Dakika 50: Çorum FK, Ferhat'ın golüyle 1-0 öne geçti.

⚽Dakika 69: Rakip Afyonspor Olcay Şahan'ın golüyle eşitliği sağladı. 1-1

⚽Dakika74: Yanlış oyuncu değişiklileri oyundan düşen Çorum FK, geri düştü. Afyonspor'un ikinci golü Alper'den geldi. 1-2

⚽Dakika 90: Maçın son dakikalarında Çorum FK, Sinan Kurumuş'un kafayla attığı golle eşitliği sağladı: 2-2

MAÇ SONA ERDİ

Çorum FK, evinde Afyonspor ile 2-2 berabare kaldı. Çorum FK, bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, haftayı lider kapatmayı başardı. Kırmızı-siyahlılar Pazar günü yine evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023, 16:50