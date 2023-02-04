Mehmet Taşçı Eskişehir ile anlaştı

HARUN AKKAYA

Geçtiğimiz sezon Çorum FK formasını giyen tecrübeli futbolcu Mehmet Taşçı ligin ikinci yarısı için Eskişehirspor ile anlaştı.

2022-23 sezonunda Bayburtspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Mehmet Taşçı bu sezon ise sakatlıklardan dolayı kırmızı siyahlı takımda fazla forma şansı bulamadı. Bu sezon ilk yarıda sadece altı maçta forma giyebilen Mehmet Taşçı ligin ikinci yarısı için Eskişehirspor ile anlaştı.

Uzun süren transfer yasağını devre arasında kaldıran ve ligde kalma adına transferler yapan Eskişehirspor’un teklifini kabul eden Mehmet Taşçı dün resmi imzayı attı ve Çorum FK’ya veda ederek diğer bir kırmızı siyahlı takım Eskişehirspor ile anlaştı.