Nazmi Avluca Sahası açılışa hazır

HARUN AKKAYA

Çorum Amatör futbolunun saha sorunun çözümü için Nazmi Avluca sahası önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

1 ve iki nolu sahaların yıkılmasının ardından amatör kulüpler özellikle alt yapıda antrenman yapacak saha bulmakta büyük zorluk yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl içinde sahanın sentetik çim yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonuçlandı.

Sahanın zemeninin sentetik çim yapımı ve gece çalışmasına uygun olması için ışıklandırması tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar sahanın geçici kabulünün yapıldığını ve kale direkleri ve diğer bir kaç eksiğinin giderilmesinin ardından sahada resmi maç oynanacağını açıkladı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ise Nazmi Avlucanın da hizmete girmesi ile amatör kulüplerin saha konusunda rahatlayacağını belirterek zeminin yenilenmesi için emeği geçen Vali Mustafa Çiftçi ve Milletvekillerine, Belediye Başkanına ve Gençlik ve Spor İl Müdürü’ne teşekkür etti.