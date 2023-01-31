‘Tüm futbolcular bizim ayrım yapmayalım’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam iki maçlık beraberliğin ardından evlerinde kazandıkları için mutlu olduklarını ve iyi yolda olduklarını belirterek taraftardan futbolcuların hepsine sahip çıkmalarını eski ve yeni ayrımı yapmamaları uyarısında bulundu.

Tam maçın ardından yaptığı değerlerdirmede ikinci yarıda ilk iki maçta özellikle Urfaspor maçında rakibe pozisyon vermeden maçı tamamlamalarına karşın gol atamayınca beraberlik ile ayrıldıklarını belirterek ‘Hafta boyunca bu maça motive olduk ve çok iyi hazırlandık. Maçın her iki yarısında da isabetli pas bağlantıları kurarak olumlu geçişler yaptık ve geliştirdiğimiz ataklarla etkili pozisyonlar bulduk. Maç boyunca topa hakim olan ve oyunun kontrolünde tutan takımolduk.Rakibin geriden attığı uzun toplara iyi reaksiyon verdik ve maç boyunca etkili olmalarına fırsat vermedik. Pozisyon vermediğimiz maçta anlık konsantrasyon eksikliği sonrası kalemizde iki gol görmemize rağmen taktiksel ve oyun disiplininden kopmayarak olumlu bir görüntü sergiledik. Maç boyunca çok sayıda pozisyon ürettik bunlardan sadece dört tanesini değerlendirerek galip geldik. Devre arasında aramıza çok sayıda arkadaşlar katıldı. Her hafta uyumumuz artıyor ve arkadaşlar birbirlerini anlamaya ve tanımaya başladılar. Biz elimizdeki tküm futbolculardan en üst seviyede verim almaya çalışıyoruz. Bu takımda eski ve yeni futbolcu ayrımı yok hepsi bizim futbolcumuz ve Çorum FK formasını layıkı ile taşımak için görev verildiğinde ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlar. Taraftarlarımız bu konuda duyarlı olsun ve bizim yaptığımız gibi hepsini kucaklasın. Kaliteli ve derin bir kadroya sahibiz hedefimiz tüm oyuncularımızdan maksimim verimi almak. Onlarda sahada bunun için elinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorlar. Hep beraber elele vererek sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bu galibiyeti stada gelerek bize destek veren taraftarlarımıza başkan ve yönetimimize bizlere destek verenlere hediye ediyoruz. Takım olarak bundan sonra böyle gollü galibiyetler alacağımızın güçlü mesajını bu maçta verdiğimize inanıyorum’ dedi.