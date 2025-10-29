Kadınlar Voleybol 2. liginde altıncı hafta maçları bugün oynanacak. Ligdeki üç temsilcimizde deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Ligde dört maçta topladığı 9 puanla üçüncü sırada yer alan Çorum Arenaspor takımı beş maçından da galibiyet ile ayrılarak yoluna kayıpsız devam eden Semt Asansör Bordo Mavi61 takımı ile Yomrra Spor Salonunda saat 14’de karşılaşacak. Ev sahibi takım ligde henüz puan kaybetmedi.

Diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise bugün saat 15.30’da Hopa Spor Salonunda Hopa Belediyespor takımı ile karşılaşacak. Osmancık Belediyespor 6 puanla beşinci Hopa ise 5 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Çorum Voleybol ise bugün saat 16’da Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda grupta lider durumda bulunan Sınav Koleji Samsunspor ile karşılaşacak.