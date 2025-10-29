Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şubesi tarafından eğitim çalışanları arasındaki uyum ve iş birliğini artırmak amacıyla düzenlenen "Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvası"nda birincilik kupası 23 Nisan Ortaokulu kazandı. Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonunda oynanan turnuva final maçı ile tamamlandı.

Final maçında 23 Nisan Ortaokulu ile Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu takımları arasında oynandı.

Oldukça çekişmeli geçen final maçını 3-2 üstünlükle 23 Nisan Ortaokulu kazanarak" Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvası" şampiyonu oldu.

Şampiyonluk maçından önce Mehmet Akif İnan Ortaokulu ile Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu arasında oynanan 3.lük maçını ise Mehmet Akif İnan Ortaokulu kazandı.

Oynanan final maçlarından sonra yapılan kupa töreninde konuşan Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş ‘Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube olarak düzenlediğimiz Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvası 23 Nisan Ortaokulu ile Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu finaliyle tamamlandı.

Nefes kesen mücadelede 3-2'lik skor elde ederek turnuvamızın şampiyonu olan 23 Nisan Ortaokulumuzu tebrik ediyorum. Turnuvamızda 3.lük kupasını kazanan Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nu tebrik ederim. Ayrıca Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvası'na katılan tüm takımlarımıza ve eğitim çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."dedi.

Turnuvanın kupalarını takımlarımıza Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Şube Sekreteri Ali Doğan ve Eğitim ve Kültür' den sorumlu Başkan yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere verdi.