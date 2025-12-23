Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden üç temsilcimiz haftayı iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile tamamladı.

Osmancık Belediyespor ve Arenaspor deplasmandan üç puanla dönerken Çorum Voleybol ise haftayı puansız kapattı.

Osmancık belediyespor, Bayburt Gençlik Merkezi deplasmanından üç puanla dönerek üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı.

Çorum Arenaspor ise Beril Yaşam, İlayda Sultan, İkra Kara, Zeynep Evin Can, Fatmanur Altıparmak, Azra Dilay Pelteci’den oluşan sekiz kişilik kadrosu ile çıktığı Hopa deplasmanında antrenör Haluk Doğan yönetiminde ilk seti 25-19 kaybettikten sonra ikinci seti 25-16 üçüncü seti 26-24 ve son seti de 25-8’lik skorlarla alarak 3-1 galibiyet ve üç puanla haftayı kapattı.

Çorum Voleybol ise Süper Pool Fındıklı 1974 karşısında 25-17, 25-23 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Ligde hafta sonunda Çorum Voleybol evinde grup lideri Samsunspor’u, Osmancık Belediyespor ie Hopa Belediyespor’u konuk edecek.