Çorum Fabrika Voleybol’dan yetiştikten sonra Alpet Zeren Spor 1. lig takımına transfer olan ve milli takımlarda forma giyen Ceren Hasdemir Sultanlar Liginde forma giyen ilk Çorumlu sporcu olmayı başardı.

Fabrika Voleybol çalışmalarından yetişen ve milli takımın alt yaş kategorilerinde bir çok kez milli formayı giyen Ceren Hasdemir Alpet Zerenspor’un Kadınlar 1. lig kadrosunda forma giyiyordu.

2007 doğumlu Ceren Hasdemir teknik heyetin raporu doğrultusunda kulübün Sultanlar Liginde mücadele eden takımın kadrosuna dahil edildi.

Milli takım ile Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında forma giyen ilk Çorumlu bayan sporcu olan Ceren Hasdemir bu başarısını Sultanlar Liginde forma giyen ilk Çorumlu bayan voleybolcu olarak perçinledi.