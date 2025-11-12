Kadınlar Voleybol 2. Liginde üç temsilcimiz bugün üçte üç yapmak için mücadele edecek.

Ligde son haftalardaki çıkışı ile üçüncü sıraya kadar yükselen Osmancık Belediyespor dokuzuncu hafta maçında bugün saat 13’de Rize Yenişehir Spor Salonunda Rize Endüstri Meslek Lisesi ile karşılaşacak.

Ligdeki diğer temsilcimiz Çorum Voleybol bugün Atatürk Spor Salonu’nda saat 13’de Hopa Belediyespor ile karşılaşacak.

Temsilcimiz evindeki maçı kazanarak üst sıralara yükselmek amacında. Maçı Can Acar yönetecek yardımcılığını ie Ömer Karabıdak yaparken maçta gözlemci olarak ise Hasan Öztürk yapacak.

Bu maçın ardından saat 15’de ise gruptaki diğer temsilcimiz Çorum Arenaspor 52 Çamlıkspor’u konuk edecek. Geçen haftayı galibiyet ile kapatan temsilcimiz bugün de kazanara ligde çıkışa geçmek istiyor.

Maçı Amasya’dan Sezai Şahin yönetecek yardımcılığını ise ilimizden Hasan Olgun yapacak. Maçta gözlekci olarak ise Turgut Yıldırım görev yapacak.