1. Amatör Küme’de şampiyonluk yarışında değişen bir şey yok, düşme hattında ise işler karıştı.

Mimar Sinanspor ve Sungurlu Belediyespor haftayı üçer puanla kapatarak şampiyonluk yarışına devam ederken, ligde kalma yolundaki kritik maçta ise İskilipspor son dakikada bulduğu golle Ulukavakspor’u yenerek avantaj yakaladı.

Ligin kayıpsız lideri Mimar Sinanspor dokuzuncu maçında dokuzuncu galibiyetini HE Kültürspor’u 5-0 yenerek aldı ve liderliğini devam ettirdi. Takipcisi Sungurlu Belediyespor da Dodurga deplasmanında 7-1 galip gelerek lideri takibini sürdürdü.

Düşme hattındaki iki takım İskilipspor ile Ulukavakspor arasındaki kritik maçta ise ev sahibi takım uzatmalarda bulduğu golle rakibini 1-0 yenerek avantaj yakaladı. Ulukavakspor bu mağlubiyet ile düşme hattına düşerken İskilipspor pota dışına çıktı.

Onuncu hafta maçları pazar günü oynanacak. Lider Mimar Sinanspor evinde İskilipspor ile karşılaşacak. İkinci sıradaki Sungurlu Belediyespor oynamadan üç puanla haftayı kapatacak. Alaca Belediyespor ile Kültürspor karşılaşırken Ulukavakspor ise Dodurga karşısında kazanarak ligde kalma için avantajı ele geçirmek istiyor.