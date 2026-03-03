Gelişim Ligi U 15’da Çorum FK Karadeniz Ereğlispor’u 3-0 yenerek grup ikinciliği için avantajını devam ettirdi ve play-off oynamaya hak kazanan üçüncü takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Karadeniz Ereğlispor karşısında ilk dakikalarda Baran ile 1-0 öne geçen Çorum FK sonraki bölümde maçı koparmayı başaramadı.

Son bölümde ise Eyüp Eren ve Rüzgar Arslanoğlu’nun attığı gollerle rakibini 3-0 yenen Çorum FK U 15 takımı 17. maçında 12. galibiyetini alarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Ligin bitimine üç hafta kala üçüncü sıradaki Kastamonuspor ile dört puanlık farkı bulunan ve bir maç eksiği olan Çorum FK U 15 takımı ligde kalan maçlara bakaldığı zaman play-off için çok büyük avantaja sahip.