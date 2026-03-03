U 15 Final Grubunda şampiyonluk adayı ikiye düştü.

Vefaspor ve imar Sinanspor yarışa devam ediyor.

Final Grubunda dördüncü hafta maçları pazar günü oynandı. Lig lideri Vefaspor dördüncü hafta maçında zorlu Osmancık Kandiberspor deplasmanında 3-0’lık net bir skorla galip gelerek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.

Diğer şampiyonluk adayı Mimar Sinanspor ise grupta puansız Gençlerbirliği karşısında zorlansada tek golle üç puanın sahibi olarak lideri takibini sürdürdü. Ligde beşinci hafta maçları yarın oynanacak. Lider Vefa Gençlikspor beşinci maçında Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayacak ve liderliği sürdürmek istiyor.

Şampiyonluğun diğer adayı Mimar Sinanspor ise yarın evinde ilk maçta deplasmanda berabere kaldığı Osmancık Kandiberspor takımı ile karşılaşacak. Ligde şampiyon pazar günü oynanacak son maçlarda belli olacak.