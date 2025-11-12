Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor dokuzuncu hafta maçında bu akşam Ünsal Group Şirin Akademi ile deplasmanda seriyi devam ettirmek için karşılaşacak.

Ligde son dört maçını kazanarak maç fazlası ile ikinci sıraya kadar yükselen Sungurlu Belediyespor bu akşam saat 17’de Gümüşhane Şiran Spor Salonunda Ünsal Group Şiran Akademi takımı ile karşılaşacak.

Dört maçlık galibiyet serisinin ardından ligde çıkışını sürdüren Sungurlu Belediyespor bugün de kazanarak seriyi devam ettirmek istiyor.

Ünsal Group Şiran Akademi takımı ise yedi maçta üç galibiyet ve dört beraberlik ile 10 puanla altıncı sırada bulunan ev sahibi ise bu maçı kazanarak ilk iki iddiasını devam ettirmek amacında.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istediklerini ve Şiran Akademi deplasmanında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi.