Sungurlu Belediye Başkanı ve Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Çorum FK U 19 takımına sürpriz ziyarette bulundu.

Bir dizi ziyaret için Ankara’da bulunan Muhsin Dere Sungurlu’ya dönerken U 19 Gelişim Liginde Kırıkkalespor ile oynadığı maçtan dönen Çorum FK U 19 takımını tesislerde gördü.

Yoldan dönerek tesislerde yemek yiyen Çorum FK U 19 takımı Teknik Sorumlusu Yasin Aksoy ve futbolcularla sohbet eden Muhsin Dere çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve kendilerine başarılar diledi.