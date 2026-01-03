Çorum’da 5-8 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Grup birinciliğinde görev yapacak hakem ve gözlemciler belli oldu.

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre sekiz kız ve sekiz erkek takımının mücadele edeceği Okullu Yıldızlar Hentbol grup birinciliğinde ilimizden sekiz hakem ve bir gözlemci ise Ordu’dan bir gözlemci görev yapacak.

Grup müsabakalarında gözlemci olarak Çorum’dan Gül Yağar ve Ordu’dan Ceren Şahin görev yapacak.

Müsabakalarda görev yapacak hakemler ise ilimizden Taner Adıkdı- Yasin Tabak, Osman Çöl-Onur Çam, Haşim Erzurumlu-Fulya Gökdemir, MuammerTekmen-Ömür Soytemiz hakem ikilileri görev yapacak.