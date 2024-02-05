Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor gruptaki son maçında Ankara Barosu deplasmanında 3-0 galip gelerek final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Grupta son haftaya üç takım 30’ar puanla girdi.

Galibiyet fazlalığı nedeni ile avantajlı giren temsilcimiz Sungurlu Belediyespor Ankara Barosu maçını kazanması halinde diğer maçların sonucunu beklemeden final grubu biletini alacaktı.

Grubun güçül takımlarından Ankara Barosu deplasmanında maça çok iyi başlayan ve ilk sette etkili oyunu ile rakibin direncini erken kıran Sungurlu Belediyespor bu sette zorlanmada ve 25-12 gibi farklı skorla kazanarak maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette ise Ankara Barosu takımı hücumda etkili olurken temsilcimiz özellikle final bölümünde çok fazla servis hatası yaptı.

Bu hatalar sonucunda set uzatmaya gitti. Uzatmada iki sayıyı üst üste rakibini hataya zorlayarak alan ve seti 26-24 kazanan Sungurlu efeleri 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette etkili oyunu ile erken bulduğu sayılarla farkı açan Sungurlu Belediyespor rakibinin umutlarını erken kırdı.

Son bölümde karşılıklı sayılarla geçen sette Sungurlu Belediyespor seti 25-17 önde tamamladı ve maçı da 3-0 kazanarak grupta sezonu 33 puanla ilk iki içinde tamamlayarak final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.