Erkekler Voleybol 1. liginde beşinci hafta maçları sonunda Fenerbahçe ilk mağlubiyetini almasına karşın liderliğini sürdürdü.

Sungurlu Belediyespor ise çıkışını devam ettirerek dördüncü sırada haftayı kapattılar.

Ligde Onikişubat Belediyespor evinde konuk ettiği Yücelen Anamurspor7u 3-0 yenerek dörtte dört yaptı ve yoluna kayıpsız devam etti. Osmangazi Belediyespor ise evinde Ünsal Group Şiran Akademi önünde 3-1 kazanarak üçüncü sırada yer aldı. TVF Spor Lisesi deplasmanında 3-0 mağlu eden Sungurlu Belediyespor üst üste ikinci üç puanlık galibiyetini alarak 9 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Arabica Erkekler voleybol 1. liginde takımlar arasında güç dengesi yakın olduğu için oldukça ilginz sonuçlar ortaya çıkıyor. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’un önceki hafta evinde mağlup ettiği Düzce Belediye takımı ligin namağlup lideri Fenerbahçe karşısında 3-0 galip gelerek ligdeki dengeleri açıkca gösterdi.

Ligin altıncı hafta maçları 26 Ekim pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor evinde Ziraat Bank’ı konuk edecek Sungurlu Efeleri bu maçıda kazanarak ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.