Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Ramazan bayramı haftası boyunca gramajı yükseltilerek 300 gram ekmeğin 12 liradan satılacağı bildirildi.

TSO’dan yapılan açıklamada “Bilindiği üzere Bayram haftalarında ilçemizin dışından gelen hemşerilerimizin oluşturduğu nüfus yoğunluğunun artmasından dolayı, fırıncılarımızdan gelen istek doğrultusunda ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilgili konu Oda’mıza iletilmiş olup, Bayram haftası boyunca fiyat artışı olmadan sadece gramajı artarak 300 gram ekmeğin 12 TL’den satılmasına karar vermiştir. İlgili karar Bayram Haftası boyunca geçerli olacaktır. Saygılarımızla.” ifadelerine yer verildi.

Sungurlu’da en son Şubat ayında alınan kararla 200 gram ekmek 8 TL'den satılıyordu.