Sungurlu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Büyük Zaferin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Meydanında çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, tören alanındakilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti. Kaymakamlık, garnizon ve belediye başkanlığının çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Astsubay Kıdemli Çavuş Recephan Kılıç günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından burada ki tören sona erdi.

Törene Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Harun Abak, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Kaan Çiftçioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, Müftü Süleyman Eroğlu, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, CHP İlçe Başkanı Gülay Acılıoğlu, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, il genel meclis üyeleri, oda başkanları, kamu kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.