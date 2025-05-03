Sungurlu Belediyesi araç filosuna yeni itfaiye aracı ile vakumlu çöp süpürme aracı eklendi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Araç filomuzu güçlendiriyoruz. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kullanılacak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibe desteğiyle temin ettiğimiz FORD marka vakumlu çöp süpürme aracını, Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kullanılacak; MAN marka 32 metre merdivenli itfaiye aracını araç filomuza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Rabb'im, hemşehrilerimize hak ettiği hizmetleri en iyi şekilde verme yolunda, bahtımızı açık etsin. Tüm hemşehrilerimize ve Sungurlu'muza hayırlı olsun.” dedi.