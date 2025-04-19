Sungurlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Hasan Yıldırım’ın görev süresi doldu. Hasan Yıldırım, Sungurlu’ya veda etti.

Ağustos ayında ilçeye gelerek görevine başlayan Teğmen Hasan Yıldırım, Sungurlu’da görev yaptığı için mutlu olduğunu ve burada güzel anılar biriktirdiğini söyledi. Yıldırım, “Sungurlu’da 1 yıl görev yaptım. Burada görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Sungurlu şirin bir ilçe ve insanları sıcak kanlı. Burada güzel anılar ve dostluklar edindim. Sungurlu her zaman kalbimin bir köşesinde olacak. Allah’a emanet olun.” dedi.