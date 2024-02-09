Masa Tenisinde Süper Lig 4. etap müsabakaları Çorum’da yarın başlıyor.

Yeni Spor Salonu’nda hafta sonu yapılacak olan 4. etap müsabakalarında 18 erkek ve 18 kadın takımlarından toplam 36 takımdan 180 sporcu mücadele edecek.

Süper Lig’de mücadele eden kadınlarda iki erkeklerdoe ise bir takım mücadele edecek.

Kadınlarda Çorum Spor İhtisasspor ve Çorum Belediyespor ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbançe, Tigemspor, Merit Grup Real Mardin, Bu Piliçspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Çiltar MTİ, Çukurova Üniversitesi, Elazığ Belediyespor, MasaDer, Trabzonspor, Antalyaspor, Şahinbey Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor ve Kastamonu MTSK mücadele ediyor.

Erkeklerde ise Çorum Belediyesi Gençlikspor ile birlikte Fenerbahçe Çiltar MTİ, İstanbul BBSK, Tenis Eskrim Dağcılık, Beyoğluspor, KBE MTD SK, Beşiktaş, Darüşşafaka, Merit Grup Real Mardin, Bupiliçspor, KBS Samsun VMTD, Kocasinan Belediyespor, Antalyaspor, Hatayspor, Çukukova Belediyespor, Muğlaspor, Tokat Belediye Plevnespor ve Kastamonu MTSK takımları mücadele ediyor,

Kadınlarla 3. etap müsabakaları sonunda Çorum Spor İhtisas 23 puanla sekizinci sırada bulunurken Çorum Belediyespor ise 19 puanla 13. sırada bulunuyor. Erkeklerde ise Çorum Belediyespor 22 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Çorum’da yapılacak 4. etap müsabakaları sonunda ilk dokuz sırayı alan takımlar play-off’da mücadele ederken son dokuz sırada yer alan takımlar ise ligde kalma mücadelesi verecek.

Son altı sırada yer alacak takımlar 1. lige düşecek.