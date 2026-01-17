Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında başkanı tutuklanan Eyüpspor'a kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada tutuklanan Özkaya'nın dosyası ayrılarak, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturması Bürosu'na gönderildi.

EYÜPSPOR VE 8 ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI

Bu kapsamda, Özkaya'nın sahibi olduğu Eyüpspor ile 8 şirketine TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Söz konusu 8 şirketin isimleri şöyle: "Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ, Easy Drive Filo AŞ, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık AŞ, Metal Havacılık AŞ"

KASIM AYINDA TUTUKLANMIŞTI



Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 7 Kasım 2025'te tutuklanmıştı.



Özkaya ile birlikte hakem Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman ve gazeteci Umut Eken için de tutuklama kararı verilmişti.



Şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

MURAT ÖZKAYA NEYLE SUÇLANIYOR?

Sulh ceza hakimliğinin tutuklananlar hakkındaki karar yazısında; Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın, futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem, kulüp başkanı, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, şüphelinin Trendyol Süper Lig'de bulunan Eyüpspor futbol takımının başkanı olduğu aktarıldı.

Şüphelinin yöneticiliğini yaptığı futbol kulübünde müsabaka sonucunu etkilemek adına teklif aldığının açık kaynak araştırma raporundan anlaşıldığı anlatılan kararda, şüphelinin yakalanma anında cep telefonu şifresini kolluk görevlileri ile paylaşmadığı da göz önüne alındığında, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Kararda, dosyadaki bilgi ve belgeler kapsamında, suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptanması, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacaklarına yönelik somut olgu olması, delilerin henüz tam olarak toplanmamış olması, bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirilerek, şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği kaydedildi.