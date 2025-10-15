Çorum Belediyesi’nin düzenlediği Kitap ve Kültür Günleri’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fuar merkezindeki standında tarımda ve evde suyun etkin kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.

“Suda Sıfır Kayıp” sloganıyla yürütülen Su Verimliliği Seferberliği tanıtıldı.

Çorum Kitap ve Kültür Günleri kapsamında kurulan fuar alanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziyaretçilere suyun yaşam döngüsündeki yeri, tarımsal üretimde su yönetimi ve hane içi tasarruf yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Yetkililer, damla ve yağmurlama sulama gibi verimliliği artıran tekniklere, sulama planlamasına ve su kayıplarını azaltmaya yönelik iyi uygulamalara dikkat çekti.

Stantta, “Suda Sıfır Kayıp” sloganıyla sürdürülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında broşür ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı; ziyaretçilere doğru kullanım alışkanlıkları, kaçak ve sızıntıların tespiti, gri su değerlendirme imkânları ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf adımları aktarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, suyun korunmasının hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliği hem de gelecek nesillerin kaynak güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak, bilinçli tüketim çağrısında bulundu.