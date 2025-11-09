Çorum - Ankara yolundaki sanayi sitesine giriş yollarında Karayollarına ait asılı bulunan yön tabelalarındaki ‘’Küçük Sanayi Sitesi’’ ibaresi ‘’Sanayi Sitesi’’ olarak değiştirildi.

Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’un tabelaların değiştirilmesi konusunu AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ile paylaşması üzerine Milletvekili Ahlatcı’nın da Karayolları yetkililerini arayarak tabelaların ivedilikle değiştirilmesi talimatını verdiği, bunun üzerine tüm tabelaların değiştirildiği öğrenildi.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, tabelalardaki Çorum Sanayi Sitesi’ne yakışmayan ‘’küçük’’ ibaresinin değiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuya hassasiyet gösteren Milletvekili Ahlatcı’ya sanayi esnafı adına teşekkür etti.

Çorum Sanayi Sitesi’nin Türkiye’de örnek bir site olduğunu ve çevre illerde bulunan sanayi sitelerinden daha büyük olduğunu vurgulayan Necmettin Uzun, sanayi esnafından da Çorum Sanayi Sitesi’ni artık Küçük Sanayi Sitesi olarak adlandırmamalarını istedi.

Hatırlanacağı üzere Küçük Sanayi Sitesi’nin ismi 7 Aralık 2020 yılında Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda ‘’Çorum Sanayi Sitesi’’ olarak değiştirilmişti.