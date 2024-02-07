Taekwando’da Çorum’dan uzun bir aranın ardından Uluslararası turnuvasında sporcular tatamiye çıkacak.

8-14 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Uluslararası Turkish Open Turnuvada ilimizden dört sporcu ve iki hakem görev yapacak.

60 ülkeden 2200 sporcunun mücadele edeceği turnuva Olimpiyatlar ve diğer turnuvalar için 10 puan veren turnuvada antrenör İlhan Aşkın ile birlikte yıldızlarda Öncüspor kulübünden Tugay Yolal, gençlerde Çorumspor’dan Beytullah Buğra Yetik, Dolunayspor7dan Yağmur Kazak ve Gençlikspor kulübünden Caner Beşikci mücadele edecek.

Turnuvada hakem olarak ise ilimizden Burcu Atak ve Ferhat Yetik görev yapacak.

Taekwondo Antrenörü İlhan Aşkın uzun yıllar duraklama dönemine giren Çorum Tekvandosunun yeniden yapılanması ile başlatılan alt yapı çalışmalarının belli bir noktaya geldiğini belirterek ‘Bu turnuvaya dört sporcumuzun katılacak olması bizleri gururlandırıyor. Çorum Tekvandosunun gelişimi için ilimize kazandınılan elektronik sistem çok büyük önem taşıyor. Bu sayede turnuva il çapında seçmeler yaparak alt yapımızı dahada güçlendiriyoruz. Bu duruma gelmesinde Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar’ın çok büyük katkısı var. Müdürümüz sadece tekvando değil her spor branşında gayret sarfediyor. Sporun için gelen Spor Şube Müdürümüz Ferhat Yıldız’ın da destek ve katkıları İl Temsilcimiz Mustafa Kanat ile uyum içinde çalışma olunca ortaya böyle güzel sonuçlar çıkıyor. Bundan sonra ilimize Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda madalyalar kazandırmak istiyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız’ dedi.