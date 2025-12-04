Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Başkan Şahin’e Başkan Vekili Hüseyin Şimşek ve Denetim Kurulu Başkanı Sezgin Karaman da eşlik etti.

Görüşmede Çorumlu nakliyecilerin sorunları ve talepleri Yiğiner’e iletildi.

Çorum’un nakliyeci esnafı için stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, “Çorum, Karadeniz’i Ankara’ya bağlayan önemli bir ilimiz. Başta tuğla fabrikaları olmak üzere şeker fabrikası, un ve çeşitli sanayi kuruluşları; kamyoncu ve tırcı esnafımız için büyük önem taşıyor” dedi.

3 Ocak 2026’da yapılacak Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası kongresine katılmayı çok istediğini belirten Yiğiner, ancak 11 Ocak 2026’da Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Kongresi’nin gerçekleştirilecek olması nedeniyle katılamayacağını ifade etti.

Yiğiner, 3 Ocak’ta yapılacak kongrede yeniden aday olan mevcut başkan Tahsin Şahin’e başarılar diledi.

