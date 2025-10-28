Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki sözleri sonrası Arca Çorum FK'dan açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının bulunduğunu ve 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını kamuoyuna açıklamış olmasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmiş bulunuyoruz." denildi

Başkan Hacıosmanoğlu'nun bahis faaliyetlerinde bulunan hakemlerin hak ettikleri cezaları alacaklarını belirtmesini memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, bahis skandalıyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

KULÜBÜMÜZÜN YAŞADIĞI MAĞDURİYET KAMUOYU TAKDİRİNDEDİR

"Saha içinde adil mücadelenin, dürüstlüğün ve futbolun ruhunun koruyucusu olan hakemlerin, üzerlerinde en ufak bir şüphe oluşturacak her türlü davranıştan kaçınmaları elzemdir. Bilindiği üzere özellikle son dönemlerde hakem hataları çokça tartışılır olmuş ve birçok camia bu hatalardan olumsuz etkilenmiştir. Kulübümüzün de geçmişte bu hatalar sebebiyle mağduriyet yaşadığı kamuoyunun takdirindedir. Ancak bugüne kadar bu hataların kasıtlı veya art niyetli yapıldığına dair hiçbir iddiayı gündeme getirmemeye, futbolun içinde görev yapan hiçbir hakemi suçlayıcı bir tutum içinde olmamaya özen göstermiş bulunmaktayız.

TÜRK FUTBOLUNUN TEMİZLENMESİ ADINA BAŞKANININ YANINDAYIZ

Ne var ki, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamaları sonrasında, bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen hakemlerin isimlerinin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması ve bu kişilere yönelik gerekli yaptırımların ivedilikle uygulanması, Türk futbolunda adaletin yeniden tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan sonraki süreçte futbol camiasına düşen görev; Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu süreci etkin, kararlı ve adil bir biçimde yürütmesine destek olmak, soruşturmanın şeffaflıkla ilerlemesini sağlamak ve elde edilen tüm bulguların kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılmasına katkı sunmak olmalıdır. Bu doğrultuda, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, Çorum Futbol Kulübü olarak Türk futbolunun temizlenmesi adına atılacak her adımın arkasında duracağımızı ve Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu konudaki kararlı duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.