Ahlatcı Çorum FK sahasında Manisa FK maçını kazanarak önümüzdeki sezonda 1. ligde oynamayı garantiledi.

Kırmızı Siyahlı takımda maç sonunda tüm aile olarak soyunma odasında hem alttan tamamen kopmayı hem de play-off iddiasını sürdürmesinin anısına bir fotoğraf çektirdi.

Bu fotoğrafta kulübün Onursal Başkanı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın haftalar sonra ilk kez yer aldılar.

Galibiyet pozuna kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularda tam kadro katıldılar.