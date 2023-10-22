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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi

'Kendi taraftarımız önünde ligin en maliyetli takımlarından biri olan lider Eyüpspor’a karşı bütün hazırlıklarımızı puan veya puanlar üzerine yapmıştık.' diyen Tam;

"Toplam şut : 19-11

İsabetli şut : 7-4

Ceza sahası içinden şut: 10-3

Orta : 27-7

İsabetli orta : 9-1

Ceza sahasında topla buluşma :23-13



Tüm istatistiklerin lehimize olduğu maçta kendi hatalarımızdan kaynaklanan, rakibin kaliteli ayaklarının attığı gollerle 3-0 yenik duruma düştük. Eyüpspor gibi önemli oyunculardan kurulu bir takıma karşı maçı çevirebilmek için olağanüstü mücadele eden ve skoru 3-2 ye getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.