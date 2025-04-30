Ahlatcı Çorum FK’nın Ankaragücü mağlubiyetinin ardından taraftarlar sadece Zargo Toure’yi tribüne çağırdı.

Sezonun en kritik maçında Ankaragücü karşılaşmasında beklenenden çok uzak bir performans gösteren kırmızı siyahlı takım futbolcuları maçın ardından direk soyunma odasına giderken tribündeki 500 kadar Çorum FK taraftarı sahada olanları tribünü çağırdı.

İkinci yarıda kaptan olarak görev yapan Zargo Toure taraftarların bulunduğu tribüne gitti ve onların isteğini kırmayarak üçlük çektirdi. Zargo Toure daha sonra onları alkışlayarak üzgün bir şekilde soyunma odasının gitti.