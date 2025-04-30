Çorumspor’dan yetişen ve Konyaspor’a transfer olan bu sezonda kiralık olarak Urfaspor’da forma giyen Nafican Yardımcı ve ablası Çevre ve Şehircilik Bakan Müşaviri Zeki Gül’ü ziyaret etti.

Çorum FK’da oynadığı dönemde kulüp başkanlığını yapan Zeki Gül’ü bakanlıktaki odasında Bilkent Şehir Hastanesi’nde görevli olan ablası Gülseda Yardımcı Yılmaz ile birlikte ziyaret eden Nafican Yardımcı kendisi ile futbol ve geleceği üzerine sohbet etti.

Zeki Gül Nafican Yardımcı ablasına ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. Gül kendisini önümüzdeki sezon Süper Lig’de Konyaspor’da forma giyerken görmeyi diledi.