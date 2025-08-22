Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Çorum’a gelen Bakan Yumaklı, Çorum ziyareti kapsamında ilk olarak Çorum Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanısıra daire müdürleri ve siyasi parti yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, Vali Çalgan’dan brifing aldı.

Bakan Yumaklı ardından da AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur ve parti teşkilatları ve belediye başkanları tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler edindi.

Öğleden önceki son durağı Çorum Belediyesi olan Bakan Yumaklı, Cuma Namazının ardından ise, Ankara yolunda hizmete giren Çorum Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nin yeni tesisinin açılışını gerçekleştirecek. Bakan Yumaklı'nın Ziraat Odası Hububat Eleme Tesisini gezeceği ve Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak.