Çorum Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen 2. Çorum Ceviz Yetiştiriciliği, Teknolojileri Tarım Alet ve Ekipmanları Fuarı, tarım sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturdu.

30 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, hem katılımcı hem de ziyaretçi yoğunluğuyla dikkat çekti.

Toplam 10 bin metrekarelik alanda kurulan fuarda, 5.000 metrekare açık ve 5.000 metrekare kapalı sergi alanında 100’ü aşkın firma ve temsilci, ürünlerini ve teknolojilerini tanıtma fırsatı buldu. Bölgenin tarımsal üretim gücünü yansıtan etkinlik, hem üreticiler hem de sektör profesyonelleri açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Etkinliğin ilk üç gününde 30 bini aşkın ziyaretçi fuarı gezdiği ifade edilirken, yoğun ilgi gören fuar dün sona erdi.

Fuar kapsamında üreticiler, çiftçiler ve tarımsal sanayi temsilcileri; ceviz yetiştiriciliği, bahçecilik teknolojileri, tarımsal mekanizasyon ve modern üretim yöntemleri üzerine yenilikleri yakından inceleme imkânı buldu.

Ayrıca, ceviz tarımı ve bahçecilik alanlarında uzman beş profesörün katılımıyla teknik eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde katılımcılara verimliliği artırma yöntemleri, hastalık ve zararlılarla mücadele stratejileri ile modern bahçe yönetimi teknikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.