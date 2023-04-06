HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK iki günlük iznin ardından hafta sonunda sahasında Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hafta sonunda Ankaraspor deplasmanından 1-0 galip ayrılan kırmızı siyahlı takım iki gün izne çıkmıştı.

Dün saat 15’de tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım saat 17’de Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Çalışma öncesinde Teknik Direktör Tahsin Tam futbolcularla bir toplantı yaparak rehavete girmeden her maça aynı ciddiyetle çıkmaları gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ve kısa süreli oyun formatındaki çalışma ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım Tarsus hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.