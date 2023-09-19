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Gazetemiz Spor Genel Yayın Yönetmeni Halil Öztürk, Ümraniyespor maçını kaleme aldı.

İstanbul'da maçı izleyen ve değerlendiren Öztürk, şunları söyledi;

"Ligin beşinci hafta maçında Ümraniyespor deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile dönen Çorum FK'da taşlar yerine oturmaya başladı. Kırmızı Siyahlı takımda ilk haftalarda eleştirilen mevkiler birer birer kendine geliyor.

İlk haftalarda en fazla eleştirilen savunmanın göbeğindeki değişik isimler ve sonrasında Tourre, Ologo ikilisi son iki maçtaki performansları ile bu bölgenin iki ismi olduğunu ortaya koydu. Sol bek Erkan Gençlerbirliği maçındaki etkisiz görüntüsünden uzak eski günlere dönüş sinyalini verdi. Sağ bekte Arda Yılmaztürk ilk yarıda hatalar yapsa da ikinci yarıda toparladı ve bu mevki için Kerem ile sıkı bir rekabete hazırım mesajı verdi.

En fazla eleştirilen ikinci bölge orta sahamız Ümraniyespor maçının büyük bir bölümünde rakibin direncini kıran ve oyunun kontrolünü önleyen üçlü oldu. İlk haftadan itibaren Tahsin hocanın hep son 20 dakikada oyuna aldığı kaptan Murat Yıldırım'ın ilk kez on birde çıktığı maçta Atakan Cangöz ve Ferhat ile geçtiğimiz sezonda bazı maçlardaki başarılı performanslarını yakaladılar.

Özellikle ilk yarının sonları ve ikinci yarının başlarında rakibin baskı yaptığı anlarda kaptan tecrübesi ile topun takımda kalmasını sağlayan isim oldu. Atakan Cangöz de mücadelesi ile bu bölgenin görevini yapan isim oldu. Ferhat ise üç gole direk katkı yaparak görevini yaptı.

Eleştirilerin odağındaki isim Thomas oyunda kaldığı 58 dakikalık bölümde yine beklentilerin uzağında kalan isim oldu. İki kanat Geraldo ve Ahmet İlhan topu üçüncü bölgeye taşımakta başarılı ancak final paslarında bir türlü doğru hamleyi yapamadılar.

Erken gelen golden sonra rakibin öne çıkmasından ilk yarıda istediğimiz gibi yararlanamadık. Savunma arkasına atılan toplarla başarılı olamadık ancak önemli olan rakibe fazla pozisyon vermememiz oldu.

İkinci yarıya ev sahibi takım değişiklikler ile baskı yaparak başladı ve bu bölümde özellikle sağ kanattan etkili ataklar geliştirdi. Bu bölümde rakibin beceriksizliği ve bizim şansımız yanımızdaydı.

Tahsin hocam ezberi bozdu ve beklediğimizden erken doğru hamleyi yaptı. Ön bölgeden Thomas ve Geraldo'yu çıkartarak Suat ve Eren hamlesini yaptı. Bu hamle ile bir anlamda kilidi çözdü. Önde hareketli iki adam karşısında Ümraniye savunması daha kontrollü oynadı ve fazla öne çıkamadı. Son bölümde ise risk almak zorunda kalan rakip önünde Ferhat'ın iki mükemmel pasında önce Suat sonra Eren attıkları gollerle maçı bitiren golleri attılar.

Kalan bölümde direnci kırılan rakip önünde Ahlatcı Çorum FK topa sahip olarak üçüncü deplasman maçından da üç puanla dönerek deplasman canavarı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu maçta alınan üç puan takımın özgüveni ve camianın desteği adına çok önemliydi. Kazandık tabiki mutluyuz ancak bu maçtan çıkartmamız gereken derslerde olduğu kesin.

Öncelikle savunma ve orta sahada takım doğru isim ve uyum sorununu çözdüğü için artık belli oldu. Orta sahada yeni transfer Nalepa katılacaktır hamle oyuncusu olarak ta Tahsin hocanın eli güçlü.

Fakat ön bölge için Tahsin hocam özellikle deplasman maçlarında benim ilk düşüncem kesinlikle Thomas olmaz. Bekleyen bir takım olduğumuz zaman ön bölgede faydasından çok zararı olacaktır. Eğer rakip ceza alanı içinde oynuyorsak o zamanki isim kesinlikle Thomas olmalıdır.

Maçın 79. dakikasında skor 3-0 oldu ve maç bitti. Maçta üç gole direk katkı yapan Ferhat Yazgan üç sarı kartlı ve ceza sınırında. Neden bu düşünülmedi acaba. Hadi Tahsin hocam maçı yaşıyor diğer hocalarımız kulübede bunun hesabını neden yapmazlar. Sonuçta bir maç cezalı duruma düşecek temizlemesi güzel olur ancak kritik maçlar oynayacağız bunların hesabı kitabı kesinlikle yapılmalı.

Pazar günü sokakta gördüğüm taraftarların ve sosyal medyadan bazı yorumları okuyunca inanın şaşırıyorum. 'İyi oynamadık ama yendik' gibi. Sanki Çorum FK Eyüpspor gibi uçan bir kadro kurdu tüm yıldızları aldı ama iyi oynamıyor ama yeniyor. Şehrin verdiği destek ortada, takımın maliyeti ortada, ilk kez çıktığın bir ligde ilk beş maç sonunda bulunduğum konum belli eeee o zaman ne bekliyoruz biz bu takımdan allah aşkına. Görende sanarki şampiyonluğa kadro kurduk.

Bu kadar beklentisi olan arkadaşlar bir bakın takımınızın maçı kaç bin kişi izliyor. Bir bakın İzmir'e gidiyoruz misafir tribünü bom boş, İstanbul sahipsiz bırakmıyor dedik gittik gördük ki İstanbul'da takımına sırt dönmüş. Koskoca tribünde 200 kişi bile yok. Ancak yorumlara gelince asmak kesmek sallamak kolay.

Lig zor ve henüz başındayız. Takımolarak iyi yoldayız uçup kaçmadan bu şekilde yola devam edelim ve üst sıralarda kendimize yer bulalım yeter. Üst sıralar derken 5 ve 10 arasıdaki her sıralama güzel. Önemli olan son bölümlerde korkulu rüya görmemek. Bu ligin şakası yok çünki inişler ve çıkışlar çok hızlı oluyor. Kazanılan her puan önemli o yüzden elimizdekinin kıymetini bilelim ve cumartesi akşamı bu değere Sakaryaspor maçında sahip çıkalım.

NOT: Ümraniyespor deplasmanında 3-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK’nın gerek gollerden gerekse maçtan sonra güzel bir sevinç fotoğrafını gördünüz mü,. Ben sahadaydım malesef böyle bir fotorğraf çekemedim. Hadi ben çekemedim kulübün medya sorumlusu kardeşim Muhammed orda golden sonra ona doğru bir sevinç fotoğrafı verilmez mi. Golü atan herkes garip yerlere koşuyor. Maç bitti taraftarların önünde bir toplu fotoğraf alalım onu bile başaramadık. Bu konuda kim üzerine alınırsa alınsın bilmem ama gereği yapılmalı. Oynadığımız oyun bir şovda bunun görselide sosyal medyaya yansımasıda o kadar önemli sanırım. Kendim için istiyorsam namerdim ama bakın diğer takımların sevinçlerine maç sonu fotoğraflarına örnek alın diyorum