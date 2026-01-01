Çorum Belediyesinin, BELTAŞ’tan personel şirketine geçirilen işçilerin yasal ve kazanılmış tazminat haklarını “para yok” gerekçesiyle mart, nisan ve mayıs aylarına yayarak ödeyeceğinin açıklandığını dile getiren Yeniden Refah Partili Belediye Meclisi Üyesi Kadir Boruç, “Bu açıklama kabul edilemez, inandırıcı değildir ve işçi hakkının açıkça gaspıdır” dedi.

Aynı Çorum Belediyesinin, basın ve tanıtım bütçesine 112 milyon TL ayırırken, yıllardır belediyeye emek veren işçilerin alın teri olan tazminatları için kaynak bulamadığının iddia ettiğini dile getiren Kadir Boruç, “Bu durum, önceliğin emekçi değil propaganda olduğunu açıkça göstermektedir. Buradan soruyoruz: İşçinin hakkı için “para yok” denirken, basın bütçesine 112 milyon TL nasıl bulunmuştur? Belediyenin asli görevi reklam yapmak mı, yoksa emeğin karşılığını zamanında ödemek midir? İşçilerin tazminatını taksite bağlamak hangi hukukta, hangi vicdanda yer almaktadır? Tazminat, bir lütuf değil, yasal bir haktır. Bu hak, belediyenin mali planlamasındaki beceriksizliğin ya da tercih hatalarının bedeli olarak işçiye ödetilemez. Çorum Belediyesini, işçileri oyalamaktan vazgeçmeye, tazminatları derhal ve tek seferde ödemeye, davet ediyoruz. Hak ertelenmez. Alın teri taksite bölünemez” şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)