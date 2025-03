Ulu Mezarlık’ın zirvesinde inşa edilen Tefekkür Tepesi, hayat ve ölüm üzerine derin düşüncelere sevk eden nadir bir manevi alan olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu özel alan, dünya telaşını, günlük kaygılarını bir kenara bırakarak, bir an için hayatın geçici olduğunun tefekkür edilmesine olanak sağlıyor.

“Bir Tarafta Mezarlık, Diğer Tarafta Akıp Giden Hayat”

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu anlamlı proje, ziyaretçileri bir düşünce yolculuğuna çıkarmak için tasarlandı. Tefekkür Tepesi’nin etrafı her biri kendi derin anlamını taşıyan imgelerle dolu. Bir yanda modern hayatın simgesi olan alışveriş merkezinin şatafatı ve renkli dünyası, diğer yanda her yaştan ve her görüşten insanın yan yana bulunduğu mezarlar ve arada bir köprü gibi uzanan gasilhane. Gözlerin daldığı her yön, farklı bir dünya sunuyor. Her şeyin geçici olduğu ve bir gün sona ereceği gerçeği, burada daha yakından hissediliyor. “Bir tarafta mezarlar, diğer tarafta akıp giden hayat” sözleri, Tefekkür Tepesi’ni ziyaret edenlerin zihninde yankılanıyor.

Bu alanı daha verimli hale getirmek amacıyla içerisine çeşitli içerikler de yerleştiren Çorum Belediyesi, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların Kur’an-ı Kerim ve dua kitaplarından faydalanabilmesi için mini bir kütüphane oluşturmuş. Kur’an okumayı bilmeyenler için ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait, Kur’an-ı Kerim ve dua içeriklerini sesli olarak dinleyebilecekleri bir de tablet yerleştirilmiş.

Ramazan bayramı öncesi artan ziyaretçi sayısının Tefekkür Tepesi’nde de yoğunluk oluşturması bekleniyor.