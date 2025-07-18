Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve enerji sektörünün deneyimli isimlerinden, EÜAŞ eski Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Kulalı’nın davetlisi olarak ailesiyle birlikte Çorum’un İskilip ilçesini ziyaret etti.

İlçeye gelişinde İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci tarafından karşılanan Prof. Dr. Akşit, günübirlik programı kapsamında İskilip’in tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi. Ziyaretin ardından, İskilip Belediyesi tarafından işletilen Çatalkara Restoran’da yöresel İskilip Dolması ikram edildi.

1967 yılında Denizli’de doğan Prof. Dr. Akşit, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de Rensselaer Polytechnic Institute’da yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca General Electric’te görev aldıktan sonra, 2000’li yılların başında Türkiye’ye dönerek akademik ve sanayi alanında önemli çalışmalara imza attı.

2013 yılından bu yana TEI’nin Genel Müdürü, 2019’dan bu yana da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit; Gökbey ve Atak helikopterlerine yönelik milli motor projeleri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerli motor teknolojisine liderlik etti.

Bugüne kadar 12 milli motor projesi geliştirildi, bunlardan 6’sı seri üretime geçti, bazıları da yurt dışına ihraç edildi.

150’ye yakın bilimsel yayın ve 60’tan fazla patente sahip olan Prof. Dr. Akşit, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılmasında öncü rol üstlenen bilim insanı olarak tanınıyor.