CHP önceki dönem İl Başkanı, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er’in kızı Dilşad Er ile Emin Mahmut Kafkas’ın oğlu Semih Kafkas ile hayatını birleştirdi.
Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğüne TBMM Katip Üyesi, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.
Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.
Editör: Çorum Hakimiyet