Futbol hakem camiasını güçlendirmek ve yeni isimler kazandırmak amacı ile açılan aday hakem kursu başarı ile tamamlandı.

İl Hakem Kurulu tarafından açılan hakem kursu üç gün sürdü ve pazar günü yapılan yazılı sınav ve saha denemeleri ile tamamlandı.

17 Eylül cuma günü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda başlayan kursta İl Eğitimcisi Mustafa Bıçakçı kursiyerlere 12 kural ve hakem yönetimi ile ilgili slayt eşliğinde ders verdi.

Toplam 85 kursiyerin katıldığı kursun ikinci gününde de aynı salonda gün boyu devam etti.

Pazar günü ise Nazmi Avluca sahasında kursiyerler önce yazılı sınavdan geçtiler ardından da teorik ve uygulamalı ders aldılar. Bu programa Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk, Eski Hakem Kurulu Başkanı ve eski Klasman Gözlemcisi Recai Kuzey ve uzun yıllar ilimizi üst klasmanda temsil etmiş ve sakatlığı nedeni ile hakemliği bırakan Celal Bayraklı katıldı.

Celal Bayraklı aday hakemlere yaptığı konuşmada onlara dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verdi ve tavsiyelerde bulundu. Başarılı hakem olmaları için kuralları çok iyi bilmeleri ve yorumlamaları gerektiğini belirten Bayraklı hakemliğin zor bir o kadarda güzel bir meslek olduğunu söyledi ve tüm hakem adaylarına başarılar diledi.

Kursun sonunda başarılı olan 85 kursiyer aday hakem olmaya hak kazandılar.

İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk başarılı bir kursu tamamladıklarını ve 85 ismin istenilen evraklarını kurula teslim ettikten sonra aday hakem olarak görev almaya hak kazanacaklarını söyledi.

Buyruk büyük kan kaybı yaşayan Çorum hakemliğini yeniden eski günlerine döndermek için yeni değerler kazandırmaya ve gelişimi desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.