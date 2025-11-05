Çorum Teknokent A.Ş. tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçirilen “Çorum Teknokent Firmalarının Dijital Dönüşüm ve İhracat Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” projesi başladı.

Proje kapsamında, Çorum Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, küresel pazarlara erişimlerinin artırılması ve fikri mülkiyet yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler ve uygulamalar gerçekleştirilecek.

Programın açılışında konuşan Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, projenin hem bilgi aktarımına hem de uygulamalı rehberliğe dayalı iki aşamalı bir model olarak kurgulandığını söyledi.

Programın “2025 Yılı İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı” kapsamında desteklendiğini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

486 BİN LİRA BÜTÇELİ

“Proje, 486 bin TL bütçesiyle bölgemizin dijitalleşme ve ihracat ekosistemine değerli bir katkı sunmaktadır. Ancak bu projeyi sadece bir eğitim veya destek programı olarak görmek eksik olur. Bu proje; Çorum’un üretim gücünü, dijital yetkinliğini ve uluslararası rekabet kapasitesini yükseltmeye yönelik bütüncül bir dönüşüm sürecidir.”

Projenin Çorum Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç analizine göre şekillendiğini belirten Öztürk, “Anket ve saha verileri bize gösterdi ki, firmalarımız özellikle şu dört başlıkta kapasite geliştirme ihtiyacı içindedir: Dijital pazarlama ve e-ihracat, yapay zeka uygulamaları ve veri analitiği, fikri mülkiyet yönetimi ve patent süreçleri, uluslararasılaşma ve pazar stratejileri. Aynı zamanda bu program, yalnızca Teknokent firmalarımızla sınırlı değildir. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarımız da bu eğitimlere davet edilmiştir. Çünkü biz, bilgi ve dönüşümün yayılım gücüne inanıyoruz. Ne kadar çok firmamıza ulaşır, ne kadar çok girişimcimizi bu sürece dahil edersek, Çorum’un sanayi ve teknoloji ekosistemi o kadar güçlenecektir.” dedi.

‘PROJE SADECE YEREL BİR GİRİŞİM DEĞİL’

Projenin sadece yerel bir girişim değil; ulusal stratejik belgelerle tam uyumlu bir kalkınma hamlesi olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

“Hem 12. Kalkınma Planı, hem 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, hem de 2024–2028 TR83 Bölge Planı içinde vurgulanan “dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve rekabetçilik” hedeflerini doğrudan desteklemektedir. Biz Hitit Üniversitesi olarak bu hedefleri, yalnızca politika belgelerinde yer alan ifadeler olarak değil, uygulamaya dönüşmesi gereken birer kalkınma sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu bakımdan, Teknokentimizle birlikte yürüttüğümüz bu tür projeler, üniversitemizin stratejik öncelikleriyle tam uyum içindedir. Üniversitemiz son yıllarda dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve performans odaklı yönetim alanlarında önemli adımlar atmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, veriye dayalı karar alma, akıllı sistemler, girişimcilik ve inovasyon kültürü, artık üniversitemizin yönetim anlayışının ayrılmaz parçaları haline gelmiştir.”

Prof. Dr. Öztürk, konuşmasının devamında desteklerinden dolayı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Teknokent yönetimine, proje ekibine, programa dahil olan Atılım Değirmen Makine, Cerbeta, Arbilgen, Yağmaksan Makine ve Emre Savaş firmalarına teşekkür etti.

OKE DESTEĞİ İLE HAYATA GEÇİRİLDİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ise Çorum Teknokent’in ilk projesinin OKA desteğiyle hayata geçiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu projeyi Çorum için bir hamle olarak nitelendiren Kılıç, Teknokent’te yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirterek “Çok güzel tasarlanmış bir projeye başladık. Uygulamalı olması çok kıymetli. Bu hafta bu etkinliği konuşuyor olacağız.” dedi.