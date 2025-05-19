Murat KARASU

Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Tenis Turnuvası tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu yanındaki açık tenis kortlarında düzenlenen turnuvada 9 kız ve 6 erkek sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda kızlarda Dicle Su Yıldırım birinci olurken Öykü Uzunçınar ikinci Ela Naz Değirmenci üçüncü olurken Yankı Çöp ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Erkeklerde ise Emirhan Avucu birinci olurken Ahmet Berat Aslan ikinci Barış Özdemir üçüncü İhsan Yağız Bitgen ise dördüncü oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Özdemir tarafından verildi.