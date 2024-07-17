Eker İnşaat Çiftler Tenis Turnuvasında kadınlarda Nuray Dündar Karakaya, Hümeyra Aslanbaş erkeklerde ise Ufuk Bozok ile Ömer Maz çiftleri birinciliği kazandılar.

9-13 Temmuz tarihleri arasında Tenis İl Temsilciliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis kortlarında yapılan turnuvada 20 bayan 16 erkek toplam 36 sporcu katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda kadınlarda Nuray Dündar Karakaya-Hümeyra Aslanbaş çifti tüm maçlarını kazanarak birinci olurken Zeynep Bıyıkoğlu-Nükhen İşbir çifti finalde kaybederek ikinci olurken Nisanur Eker-Tuğba Ünal çifti ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Çift erkeklerde ise Ufuk Bozok-Mehmet Cengizçetin çifti tüm maçlarını kazanarak turnuvanın birincisi olurken finalde kaybeden Sayfettin Gümüş-Ömer Maz çifti ikinci olurken Remzi Can Fakıoğlu-Murat Kösel çifti ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan Eker İnşaat tarafından düzenlenen turnuvaya tüm katılanlara ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve madalyaların verildiğini belirterek Eker İnşaat’a katkıları için teşekkür etti.