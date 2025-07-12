AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Çorum Milletvekili, 17. ve 18. Dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Geçmişte ödediğimiz ağır bedellerin kaygıları ile geleceğimizi inşa edemeyiz” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşiğin daha aşıldığını ve terör unsurlarının silahlarını yakarak eylemli olarak da terörün son bulduğunu ilan ettiklerini belirten Muzaffer Külcü, “Milletimizin 50 yılına, binlerce vatan evlat evladının şehadetine, çok büyük ekonomik kayıplara sebep olan terör böylece bitmiş olacak inşallah” dedi.

Hassas bir zaman diliminden geçildiğini ve sürecin devam ettiğini dile getiren Külcü,

“Terör eylemine karışmamış hatta bir kısmı kaçırılarak, zorla alıkonularak örgüte dahil edilmiş insanlar var. Diyarbakır Annelerinin beklediği çocuklar gibi. Diğer yandan eylemlere karışmış kişiler var. Devletimiz bunlarla ilgili düzenlemeler yapacaktır. Mecliste kurulacak komisyon bu anlamda önemlidir. Zira bu mesele hiçbir partinin özel meselesi değildir. Herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Böylece yeni döneme ilişkin alınacak kararlar daha geniş toplum kesimlerinin düşüncelerini ve beklentilerini yansıtacaktır.

‘BÜYÜK DEVLET, GÜÇLÜ MİLLET ÖZGÜVENİ İLE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ’

Geçmişte ödediğimiz ağır bedellerin kaygıları ile geleceğimizi inşa edemeyiz. Cesur olmak, büyük devlet, güçlü millet özgüveni ile hareket etmek zorundayız.

Ancak bu özgüven hassasiyetlerimizi yok etmemelidir. 40.000 vatan evladını toprağa verdik. Şühedanın, onların ailelerinin, genel olarak milletimizin vicdanında karşılık bulmayacak hiçbir adım atılmamalıdır. Sürecin bütün aktörlerinin milletin bu hassasiyetini bilerek hareket etmesi uygun olacaktır. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki şimdiye kadar böyle bir yol haritası izlendi. Şüphesiz sürecin bu olgunluk ve dikkatle yürütülmesinde geçmiş tecrübelerimizin büyük katkısı var. Zaten Türkiye bu tecrübenin eseri olarak üçüncü bir devlet olmadan süreci tamamen kendi iradesiyle yönetmiştir. Her şeye rağmen eleştirenler olabilir. İşin esasına veya yapılış şekline yönelik itirazlar olabilir. Haklı oldukları hususlar da olabilir. Ancak bilmek gerekir ki barış, kardeşlik, huzur her zaman kaos, kargaşa, terörden daha iyidir. Terörsüz Türkiye milli birlik ve kardeşliğin güçlendiği, refah, huzur ve güvenin yükseldiği bir Türkiye olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.