Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, yıllar süren kamu hizmetinin ardından emeklilik kararı aldı.

2018 yılından bu yana asaleten Ticaret İl Müdürü olarak görev yapan Yıldırım, tecrübeli yöneticiliği ve kurumuna kattığı katkılarla anılıyor.

Emeklilik süreci öncesinde Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret eden Yıldırım, veda ziyaretinde bulundu.

Vali Çalgan, kentteki hizmetlerinden dolayı Fikret Yıldırım’a teşekkür ederek, yeni hayatında ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu.