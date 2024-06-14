Bir sezon Çorum FK formasını giyen Timur Temeltaş futbolu bıraktığını açıkladı.

1992 Almanya doğumlu Timur Temeltaş Türkiye’de ilk olarak 2013 yılında Altınordu’da futbol oynadı ardından Ümraniyespor, Altay, Eyüpspor ve Iğdır FK forma giydikten sonra 2023-24 sezonu devre arasında Çorum FK’ya transfer oldu ve ardından sezon sonunda kırmızı siyahlı takımdan ayrıldı ve İskenderunspor son olarakta bu sezon ikinci yarıda Kastamonuspor takımında forma giydi.

Timer Temeltaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Bugün itibaren Türkiye’deki futbol hayatımı ailevi sebeplardan dolayı sonlardırmış bulunmaktayık. Bu süreçte bana güvenen başkanlarıma ve hocamalarıma teşekkür ederim. Başarı ve acıları paylaştığım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Futbolu güzelleştiren taraftara da şükranlarımı sunuyorum hoşcakalın’ dedi.